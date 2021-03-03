İzmir’de mahalleli, kentsel dönüşüm imar planına tepkili

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde 3 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planında arsa sahiplerinden yüzde 45 oranında sosyal donatı payı istendiğini iddia eden mahalle sakinleri, protesto gösterisi yaptı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan, Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinin tamamıyla Örnekköy’ün bazı bölümlerini kapsayan kentsel dönüşüm imar planları, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Arsa sahiplerinden yüzde 45 oranında sosyal donatı payı istenmesine karşı çıkan mahalle sakinleri imza toplarken, konuyu yargıya taşıyacaklarını söylediler. Ellerine aldıkları döviz ve pankartlarla protesto gösterisi yapan mahalleli, Karşıyaka Belediyesi’ne usulsüz olduğunu iddia ettikleri imar planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Vatandaşlar, manzarası güzel olan yerlerin de imar planında yeşil alan olarak ayrılmasının ilerleyen günlerde ‘rant’ oluşturacağını savundu.

‘BELEDİYE BAŞKANI VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI’

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kendilerine verdiği sözü tutmadığını savundu. Dağhan, “Askı süreci başladığında hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hem de Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, imara itiraz edeceğimizi söylediğimizde yanımızda olduklarını söylediler. Bunun üzerine itirazlarımızı yaptık. Tugay ile makamında bir kez daha görüştüğümüzde bize söz vermişti. Ancak ne olduysa sözünü tutmadı. Yüzde 45 sosyal donatı payına itiraz ediyoruz. 100 metrekare yeri olan birinin, yüzde 45’i direkt alınıyor ve üç katlı evi olan vatandaşa iki artı bir bile ev düşmüyor. Ancak belediyeye ait olan taşınmazlar korunuyor. Kendi taşınmazlarını koruyup, halkın arsalarını gasbediyorlar” dedi.

‘GEREKİRSE ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİZ’

İmar planlamasına karşı yapılan eylemlere devam edeceklerini belirten Dağhan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planlamasında yüzde 45’e kadar kullanım var. Ancak bu bir kural değil. Karşıyaka dışında bunu kullanan da yok. Ülke genelinde genellikle yüzde 15 – 20 olarak kullanılmış. Eğer bunu, bize uyguluyorlarsa kendi taşınmazlarından da feragat etsinler. Yarın ada bazında imar çıkınca belediye de hak sahibi olacak. Mahallede 50-60 sene önce yapılmış, fatura ve vergileri ödenen tapusuz yapılar da var. Bu insanlardan seçim öncesinde herkes gelip oy istedi. O zaman işgalci olmayan bu insanlar, şimdi mi işgalci oldu? Biz, eylemlerimize devam edeceğiz. 2018 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’yla makamında görüşmüştük. Ancak o da bize verdiği sözü tutmadı. O görüşmede bana, ‘İzmir’e geldiğimde makamına gelip çay içeceğim’ demişti ama gelmedi. Gerekirse İzmir’den bir grup, Ankara’ya CHP genel merkeze yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYET MAHALLESİ KAÇMIYOR’

Mahalle sakinlerinden Bilal Arık, kabul edilen planın iptal edilip yeniden oylanması gerektiğini savundu. İmarın aceleye getirildiğini belirten Arık, “Yaklaşık 1 senedir pandemiyle uğraşıyoruz. Ancak belediye bu süreçte imar çıkarmaya çalışıyor. 65 yaş üzerindeki veya 20 yaş altındaki nasıl gidip hakkını arayacak? Belediyenin acelesi yok. Cumhuriyet Mahallesi de bir yere kaçmıyor. Bu imarın ne acelesi var? Pandemi geçsin, siz bu imar için tekrar oylama yapın. 50 sene beklemişiz 1 sene daha bekleriz. İmar olayı konuşulmaya başlandığından beri belediye başkanının ne yüzünü gördük ne sesini duyduk. Kendisinden adil olmasını ve imarı tekrar gözden geçirmesini istiyoruz. Zaten geçim zorken insanlara bir de avukat ücreti veya noter ücreti masrafı da çıkardılar” dedi.

‘SOKAKTA KALMAK İSTEMİYORUM’

İmar Planı’nda mağduriyet yaşayacaklarını belirten Mahir Sürücü, “Arsamın ve üzerinde bulunan evimin tapusu var. Ancak, yüzde 45 sosyal donatı payı nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz. Hem arsamız hem evimiz gidiyor. Zaten 87 metrakare yerim var. Yüzde 45’ini aldığın zaman ben ne yapabilirim? Arsamı alıyorsun bari evimin bedelini ödeyin. Bu imar değil, bizi evlerimizden dışarı atmak. Bana boş arsa verseniz ne olacak? Emekli maaşıyla nasıl ev yapayım? Evim, İzmir Körfezi’ni gören bir manzaraya sahip. Beni buradan çıkarıp nereye götürecek bilmiyorum. Evimin yerinde dönüşümünü istiyorum. Sokakta kalmak istemiyorum” diye konuştu.

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