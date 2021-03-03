İzmir’de mahalleli, kentsel dönüşüm imar planına tepkili (2)

BELEDİYEDEN ‘SOSYAL DONATI PAYI’ CEVABI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 3 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planında arsa sahiplerinden yüzde 45 oranında sosyal donatı payı istendiğini iddiasıyla protesto gösterisi yapan mahalle sakinlerine Karşıyaka Belediyesi’nden cevap geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım, imar planlarının kanunen ve hukuken yapıldığına dikkat çekti. Yıldırım, “Biz, vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir çevrede oturmaları için imar planı çalışması yaptık. Bu çalışmalar bir kentsel dönüşüm çalışması değil. Burada vatandaşın istek ve arzusunu ön planda tuttuk. 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte imar parsellerinden düzenleme ortaklık payı (DOP) kesintisinin alınabileceği ve bunun yüzde 45 oranında olması gerektiğini belirtti. Bir şehrin en önemli özellikleri yeşil alanları, yolları okulları ve sosyal donatı alanlarıdır. Pandemi döneminde de yeşil alanların önemini bir kez daha anladık. Bizim burada yaptığımız çalışma da İmar Kanunu’nun bize zorunlu olarak belirlediği standartları sağlamaktı” dedi.

‘MEVCUT SORUNLARI BÜYÜTMEK İSTEMİYORUZ’

Yeşil alan olarak kabul edilen bölgelerin hem anketlerle hem de yüz yüze görüşmelerle belirlendiğinin altını çizen Yıldırım, “Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımızın da herkesle aynı haklara sahip olmasını istiyoruz. Bu alanlarda park ihtiyacı olduğunu yaptığımız anketler ve yüz yüze yapılan görüşmelerde belirlemiştik. Belediyelerin, İmar Kanunu mevzuatının verdiği yetkiler dışında yetki kullanması mümkün değildir. Yaptığımız iş de kanının belirlediği hususları yerine getirmek oldu. Bu bölgede daha geniş yollar açılmalı, yeşil alanlar olmalı, okul alanları ve sağlık ocağı alanları olmalı. Vatandaşlarımız kendilerinden kesinti yapılmamasını ve mevcut yerlerde inşaat yapılmasını istiyor. Ancak orada genellikle 2- 3 katlık yapılar var. Onları 6- 7 katlı yapılara çıkarırsak mevcut sorunları daha da yükseltiriz. Zayiat kesme sadece Karşıyaka’da değil, Türkiye’nin her yerinde uygulanıyor. Kimseden zayiat almadığımızı ve herkesin parselindeki metrekareleri kullandığımızı düşünelim. Yeşil alan ihtiyacını karşılamamız için parselleri kamulaştırmak durumdan kalacaktık. Vatandaşlara bedelini ödeyerek çıkın demek zorunda kalacaktık. Biz bunu istemiyoruz” diye konuştu.

‘YEŞİL ALANLAR YEŞİL KALACAK’

Vatandaşların, belirlenen yeşil alanların ranta sebep olacağı iddialarının da doğru olmadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“Vatandaştan yeşil alan olarak aldığınız yeri başka bir şeye dönüştüremezsiniz. Eğer dönüştürürseniz orası yeniden vatandaşa iade edilir. Bu durum kanunen de güvence altındadır. Amacımız vatandaşlara açık alanlar sağlamakken neden başkasına verelim? Vatandaşlarımız, müteahhitle anlaşmak zorunda değiller. Yapılacak olan parselasyon planlarından sonra kiminle anlaşmak istiyorsa anlaşabilirler. ‘Paranı ödeyelim buradan çık’ gibi bir hüküm söz konusu değildir. Burası kentsel dönüşüm alanı değildir. Yapılan sadece imar planı revizyonudur. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun çünkü yaptığımız bu çalışma sadece burada değil, İzmir’in her yerinde yapılıyor.”

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)

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