İzmir’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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İZMİR, (DHA)- METEOROLİ 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden, İzmir’de bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının beklendiği açıklandı. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde etkili olacağı bildirildi. Kuvvetli rüzgarın bu akşam saat 22.00’de başlayacağı ve yarın 22.00’de etkisini kaybedeceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)

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