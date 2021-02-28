İzmir’de kumar oynayan 2 si kadın 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası

Finans gurusu damat beyin Instagram üzerinden istifa ederek ortadan kaybolmasından bu yana nerede ise dört ay geçti, o günden bu güne en çok tartışılan konulardan biri de Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesi oldu.İzninizle konuya çok basitçe, hiç ekonomi ve bankacılık bilmeyen birinin bile rahatça kavrayabileceği bir dille açıklık getireyim ki tartışma sona ersin, gerçekler anlaşılsın.