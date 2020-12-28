İzmir’de kiraladıkları otomobillerin şase numaralarını değiştirip satan çete çökertildi

Davut CAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de, satın aldıkları ağır hasarlı otomobillerin şase numarasını kiraladıkları aynı marka ve modeldeki araçlara takıp, tamir edilmiş gibi göstererek üçüncü kişilere satan, daha sonra ise bu araçları yedek anahtarla çalıp, tekrar eski şase numarasını takarak kiraladıkları şirkete iade ettikleri belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Çete üyesi olduğu belirlenen 9 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin kiraladıkları otomobillerin şase numarasını, daha önce satın aldıkları aynı model ve renkteki ağır hasarlı otomobillerinkiyle değiştirip, tamir edilmiş gibi göstererek üçüncü kişilere sattıklarını belirledi. Şüphelilerin daha sonra ise satmadan önce cihaz takıp, takip ettikleri bu araçları, önceden çıkardıkları yedek anahtar ile çalarak, yeniden gerçek şase numarasını takıp, kiraladıkları şirkete iade ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe alınan 9 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

SİLAH, SAHTE PLAKA VE LÜKS ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan 9 çete üyesinin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 otomobile ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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