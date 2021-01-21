İzmir’de kaza anı güvenlik kamerasında 

Halil İbrahim KARABIYIK – Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) İZMİR’in Çiğli ilçesinde, hafif ticari aracın bir motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiğli ilçesindeki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) hafif ticari araç, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya yükseldi. Meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulans ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Eski Hava Alanı Caddesi üzerinde bir motosiklet seyir halindeyken, ardından gelen hafif ticari araç çarpıyor. Motosikletteki iki kişi, çarpmanın etkisiyle havaya yükseliyor.

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