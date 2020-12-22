Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’de kadını sözle taciz eden şüpheli, polise de saldırdı / Ek fotoğraf
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Suiçmez:”Çifçilerimizi rahatlatacak,önünü görmesini sağlayacaktır”
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, pandemi döneminde çiftçiye yapılacak yardımın, çiftçinin rahatlamasına ve önünü görmesine yardımcı olacağına dikkat çekti.
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