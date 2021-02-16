İzmir’de kaçak tütün operasyonu; 3 gözaltı

Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 250 bin lira değerinde 550 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde kaçak tütün bulunduğu tespit edilen adreslere ilçe jandarma komutanlıkları ile Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan 550 kilogram nargile tütünü ile 150 bin lira değerindeki tütün kıyma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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