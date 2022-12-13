İzmir’de kaçak 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

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Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir’de ev eşyası naklinde kullanılan TIR’da, kaçak 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de doldurulmuş kaçak sigara (makaron) sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Ekipler, TIR’ı belirleyip, takibe aldı ve daha sonra durdurdu. Ev eşyası naklinde kullanıldığı anlaşılan TIR, Alsancak Limanı’na götürüldü. TIR, burada Mil-Tar Projesi kapsamında geliştirilen ilk yerli ve milli X-ray cihazı ile tarandı. TIR’da 4 milyon kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi; sürücü de gözaltına alındı. (DHA)

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