İzmir’de iki ilçede otluk alanda yangın

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ve Konak ilçesinde, otluk alanlarda yangın çıktı. İki bölgede çıkan da yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, Konak ilçesindeki yangının kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Örnekköy Mahallesi 7563 sokaktaki otluk alandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otluk alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, 2. Kadriye Mahallesi Cephanelik mevkiinde de otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangının kundaklama sonucu çıktığının ileri sürülmesi üzerine polis, soruşturma başlattı.

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