İzmir’de hortum ve dolunun neden olduğu zararın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı – EK FOTOĞRAFLAR

Ersan ERDOĞAN- Vehbi SARIHAN/ MANİSA (DHA)- MANİSA'da, doğuştan ‘balık pulu’ olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor. Sarıgöl'ün...