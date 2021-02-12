İzmir’de hortum ve dolunun neden olduğu zararın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı – EK FOTOĞRAFLAR

Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’de hortum ve dolunun neden olduğu zararın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı...
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