İzmir’de hortum ve dolunun neden olduğu zararın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı – EK FOTOĞRAFLAR

Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’de hortum ve dolunun neden olduğu zararın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı...
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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine polis operasyon düzenledi. Operasyonda içeride bulunan 7 kişiye 22...
Donan baraj gölünden minare yükseliyor
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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da 5 katlı binanın 4’üncü kat penceresinden düşen Nejla Akmaz (57), kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 13.30 sularında Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4'üncü...
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İSTANBUL, (DHA) - Osmanlı döneminde bölgenin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Sarnıcı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla restore ediliyor. Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki...