İzmir’de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (4)

İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ POLİS HELİKOPTERİNDEN TESPİT EDİLDİ

İzmir’in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden ilk olarak, kaybolduktan 16,5 saat sonra Soner Uyar’ın (41) cansız bedeni bulundu. Uyar’ın cesedinin bulunmasından 1 saat sonra ise arama çalışmalarına havadan destek veren polis helikopteri, Mehmet Aslan’ın (35) cansız bedeninin bulunduğu yeri tespit etti. Aslan’ın cesedi, kayboldukları yere 6 kilometre mesafedeki Sarıçay Köprüsü yakınlarında, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı.

‘KÖPRÜ YAPILMADIĞI İÇİN BABASIZ KALDIM’

Soner Uyar’ın oğlu Fikret Uyar (15), “Babam dün akşam saatlerinde evden çıktı. Saat 22.00 civarında mahalleden bir ağabeyim babamın kaza yaptığını söyledi. Sel sularında kaldığını öğrendiğimizde aradık ama bulamadık. Sonra acı haber geldi. Kimse benim gibi mağdur olmasın. Buraya köprü yapılmadığı için babasız kaldım” dedi.

Hande NAYMAN / MENDERES (İzmir), (DHA)

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