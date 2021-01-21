İzmir’de gece saatlerinde deprem paniği

Sefer TALAY-Abdulkadir AYDINIŞIK-Necip KARATUNA-Ramazan FİLİZ (BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü. Balıkesir’de geceden itibaren etkili olan kar yağışı, Dursunbey ve Sındırgı...