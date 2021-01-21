Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’de gece saatlerinde deprem paniği
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Balıkesir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Sefer TALAY-Abdulkadir AYDINIŞIK-Necip KARATUNA-Ramazan FİLİZ (BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek bölgeleri beyaza bürüdü. Balıkesir’de geceden itibaren etkili olan kar yağışı, Dursunbey ve Sındırgı...
İstanbul’da seraları don vurdu
Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da etkili kar yağışı sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından zirai don uyarısı yapıldı. İstanbul’un Sarıyer, Çatalca gibi seracılık yapılan ilçelerinde seraları don...
Kardeşini bıçaklayarak öldürdü, ‘Elimi ayna kesti’ diyerek teslim oldu
Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da Fatih A. (27), evde tartıştığı kardeşi Semih A.’yı (19) bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Semih A. hayatını kaybederken, Fatih...
Saros Körfezi’ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yapılacak olan, içme suyu depoları ve şebeke hattı...