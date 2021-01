İzmir’de filyasyon ekipleri tatil ve kısıtlamada da sahada

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de sahada toplam 802 kişiyle görev yapan filyasyon ekipleri resmi tatillerde, bayramlarda ve sokağa çıkma kısıtlamalarında da 7/24 esasıyla hizmet veriyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, “Bulaşıcı hastalıklar tatil yapmaz. Bu yüzden biz de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Covid-19 ile mücadele dünya genelinde sürerken, bulaşıcı hastalıkların kaynağının tespit edilmesi için filyasyon ekipleri, pozitif vakaların tedavi süreçlerini başlatarak, vakaların temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırıp salgının önüne geçmek için çalışıyor. Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen ekipler özel koruyucu kıyafetlerle kapı kapı dolaşarak, gerekli görülen temaslı kişilerden numune alıyor ve sosyal izolasyonun sağlanması için 10 gün boyunca takip ediyor. İzmir’de sahada 802 kişiyle görev yapan filyasyon ekibi, resmi tatillerde, bayramlarda ve sokağa çıkma kısıtlamalarında da 7/24 esaslı hizmet veriyor. Vatandaşların maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmaları gerektiğini hatırlatan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, “Bulaşıcı hastalıklar tatil yapmaz. Hem bulaşıcı hastalıkta çalışanlar hem de bulaşıcı hastalığın etkenleri tatil yapmaz. Bu yüzden biz de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ekibimiz yılbaşından itibaren 802 kişiye çıktı. Bu süreç dinamik bir süreç. İl olarak filyasyon ortalamamız günlük 5-6 saat arasında değişiyor. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla bir yere kadar başarılı olabiliriz. Halkımızın da maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmalarını istiyoruz” dedi.

‘KISITLAMALARIN YARARINI GÖRÜYORUZ’

Salgının başından beri filyasyonunun öneminin anlaşıldığını söyleyen Dr. Kızılelma, “Filyasyonda zaman çok önemli. Pozitif kişilere evlerinde ilaçlarını teslim ederek hem tedaviye erken başlamış oluyoruz hem de erken izole etmiş oluyoruz. Sağlık hizmetlerinde bulaşıcı hastalıkların kaynağına yönelik filyasyon çalışması her zaman vardı ancak Covid-19 ile beraber bu daha önemli hale geldi. Oluşturduğumuz ekiplerle test sonucu pozitif çıkan kişilerin ev ve iş yerlerine ziyarette bulunarak onları hem bilgilendiriyoruz hem tedavilerine başlıyoruz hem de toplumdan izole ediyoruz. Salgının başından beri düzenli ve doğru maske kullanımı, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili mesajlar veriyoruz. Ellerin doğru sürede sabunla yıkanması çok önemli. Kısıtlamaların yararı oluyor çünkü toplumsal teması kesmiş oluyoruz. Biz yılbaşında da özverili saha ekibi arkadaşlarımla devam ettik. Bunun sonucunu da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK 7/24 İŞLEYEN BİR SÜREÇ’

Karabağlar İlçe Sağlık Merkezi filyasyon ekibinde görev yapan hemşire Eda Acar, “Mart ayından bu yana filyasyon ekibindeyim. Bir günümüz oldukça yoğun geçiyor. Ev ev, kapı kapı dolaşıyoruz. Bu süreçte tüm halkımızla birlikte çalışmamız gerekiyor. Şu süreçte vaka sayılarının azalması bizim en büyük mutluluğumuz. Lütfen herkes bize destek olsun. Sağlık 7/24 işleyen bir süreç. Sağlık bırakılacak bir yer değil bu yüzden tüm tatillerde, resmi günlerde ve kısıtlamalarda çalışıyoruz. Bir an önce bu süreç bitsin ve herkes sağlığına kavuşsun istiyoruz. Ben de aile içi bir yakınımdan bulaşan bu hastalığı korka korka atlatanlardan biriyim” dedi.

Filyasyon ekibinde görev yapan diş hekimi Özkan Akgün, “Biz burada iki farklı vardiya şeklinde çalışıyoruz. Burada sistemimize düşmüş olan hasta ve temaslı kayıtlarına göre tek tek evlere giderek kişilerle görüşüyoruz. Gerekirse sürüntü örnekleri alınıyor. Sağlıkta, durmak diye bir şey yok. Filyasyon ekibi olarak her zaman çalışıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI