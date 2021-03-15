İzmir’de FETÖ/PDY operasyonuna 18 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, FETÖ/PDY’nin hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden, aralarında kapatılan Yamanlar Koleji’nin eski Genel Müdürü Bülent Alkın’ın da bulunduğu 18’itutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart’ta FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullanan ve ‘FETÖ/PDY’yi yeniden diriltmek’ için birtakım faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen, aralarında avukat, öğretmen, meslekten ihraç edilen polis ve astsubayların da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt mensubu olan kişilerden temin edildiği değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlar arasında, kapatılan Yamanlar Koleji eski Genel Müdürü Bülent Alkın’ın da bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemeleri tamamlanıp dün adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden, aralarında Bülent Alkın’ın da bulunduğu 18’i tutuklanırken, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2’sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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