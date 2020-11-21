İzmir’de dron destekli koronavirüs denetimi

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,(DHA) – İZMİR’in Dikili ilçesinde, polis ekipleri tarafından dron destekli koronavirüs denetimi yapıldı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı denetimlerde vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Dron destekli yapılan uygulamada, vatandaşlara sesli uyarı yapılırken ekipler maske takmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

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