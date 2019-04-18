İzmir’de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir Buca’da obezite merkezi açıldı. Devlet hastanesinde açılan merkezde doktor, diyetisyen, psikolog ve hemşireler görev yaparken fazla kilolarından dolayı fizik tedaviye gelen 10 hasta obezite merkezine alınarak kilo verdirilmeye başladı.

Ege Bölgesi’ndeki ilk obezite merkezi olma özelliği taşıyan merkez Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde açıldı. Merkez çalışanları, ilk olarak kendileri için Antalya’da düzenlenen seminerde eğitim aldı. Ardından Dr. Oya Karabulut, psikolog Ahmet Konya, fizyoterapist Ali Suluova, diyetisyen Havva Çakmaklı, hemşire Vildan Özkaya ile yardımcı personelden oluşan ekip, çalışmalarına başladı.

FARKLI BİRİMLERDE TEDAVİ GÖREN OBEZ HASTALAR YÖNLENDİRİLDİ

Obezite hastalığı bulunanların henüz yeni açılan merkezden haberdar olamayabileceklerini göz önünde bulunduran ekip üyeleri, özellikle fazla kilolarından dolayı hastanelerinde fizik tedavi görmek zorunda kalan kişilerle konuşup, onları merkeze kazandırmaya başladı. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur başta olmak üzere Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esra Duğral ve Başhekim Yardımcısı Dr. Miraç Çavdar’ın da yakından ilgilendiği merkezde, ilk grupta yer alan 10 hasta için zayıflatan uygulamalar başlatıldı. 24 hastanın kayıtlı olduğu merkeze başvurular her gün artarak sürüyor. Vücut kitle indeksi 30 ve üstünde olan hastaları kabul eden merkezde, ilk olarak başvuranların vücudundaki yağ ve kemik oranı belirleniyor. Ardından da dahiliyeden, genel cerrahiye, kardiyolojiden psikiyatriye kadar farklı birimlerde obezite tedavisi görecek olan kişiler, kontrolden geçiriliyor. Sonrasında ise 6 aşamada yaklaşık 12 ay süren, hastaların fazla kilolardan kurtulmaları için mücadele veriliyor. Son aşamalarda hastaların tekrar kilo almamaları, sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli yaşamı bir hayat tarzına dönüştürmeleri için çaba gösteriliyor.

‘AMAÇ SADECE KİLO VERDİRMEK DEĞİL’

Günlük egzersiz ve tedaviler öncesinde hastalarıyla ekip olarak toplantı yapan Psikolog Ahmet Konya, onlara merkez olarak kilo verdirmenin yanı sıra, sağlıklı yaşam ve sağlık beslenmeyi alışkanlık, hatta yaşamsal davranış haline getirmeyi, verilen kiloların da kesinlikle geri alınmamasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.