İzmir’de dere taştı, evleri su bastı

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) – İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı. Mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su bastığını belirtip, tepki gösterdi.

İzmir’de saat 21.30’dan itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağmur, birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Şehrin birçok noktasında su birikintileri meydana gelirken, çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Örnekköy Mahallesi’nde bulunan İZSU’ya ait derenin debisi de yağış sebebiyle yükseldi. Suların yükselmesinin ardından 7554 Sokak sel sularının taşıdığı balçığa bulandı. Mahalle sakinleri evlerine dolan suları tahliye ederken, hemen her yağışta aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, önlem alınmamasına tepki gösterdi.

‘TANIDIKLARIM ‘BU GECE YAĞMUR VAR’ DİYE UYARIYOR’

Evini su basan Fadime Çalışkan, her yağmurda tedirgin olduğunu söyledi. Çalışkan, “Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz. Buraya taşındım taşınalı 5’inci kez evimi su basıyor. Bundan önce de yılbaşında evimi su basmıştı. Sürekli korku içindeyiz. Sürekli tanıdıklar ‘Bu gece yağmur var’ diye arıyor. Gece yine yağmurun etkisini arttıracağı söyleniyor. Uyumak yok. Yağmur korkusundan halılarımı seremiyorum. Tek çare bu dereye çözüm bulmak” dedi.

İMECE USULÜ SU BOŞALTILIYOR

Evini su basan komşusuna yardıma gelen Nermin Can da “Uykumuzdan uyandık ve komşumuza yardımcı olmaya geldik. Evini sürekli su basıyor. Yağmur haberi aldığımızda hemen komşularımızı uyarıyoruz. Kendi kendimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz alıştık artık. Eşyaları kurumadan bir kez daha ıslanıyor. Önce kapının önündeki suları temizledik. Şimdi de evin içindekileri tahliye etmeye çalışıyoruz. Bu dereye artık çözüm bulunsun” diye konuştu.

‘HER YAĞMURDA SABAHA KADAR BEKLİYORUZ’

Dereye çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Zehra Özcan ise “Her yağmurda sabaha kadar bekçiyiz. Dere taşıyor ve çamurlu sular evlerimizin içine doluyor. Bıktık artık. Buna artık bir çözüm bulunsun. Bu dereye ne yapılıyorsa yapılsın. Her yağmurda sabaha kadar beklemekten sıkıldık” dedi.

FOTOĞRAFLI