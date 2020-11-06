İzmir’de depremzedelere destek sürüyor

Kadir ÖZEN- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6’lık depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri sürüyor. Depremin birinci haftasında bugüne kadar bölgeye çalışmalarda kullanılmak üzere 29 milyon TL kaynak aktarıldı. Yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılıyor. İzmir’deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılıyor.

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir’in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6’lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43’ü ise karaya oturdu. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan’ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK DEPREMİN SİMGELERİ OLDU

Deprem sonrası çöken binaların enkazları altında kalanlar için seferberlik başlatıldı. Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen ekipler, 107 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu. Elif Perinçek’in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra kurtarılmış, ağabeyi Umut ise yaşamını yitirmişti. Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in de binanın enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öte yandan, depremden birçok can dostu da sağ kurtarıldı. Depremin 65’inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda köpek Ares, enkaz altından çıkarıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 97 saat sonra ise ‘Mestan’ isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 827, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadına 159, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Bayraklı Bilal Çakırcalı Parkı’na 171, Eceler Parkı’na 130, Smirnia Meydanı’na 300, Bayraklı Paten Parkı’na 110, 75. Yıl Parkı’na 50, Tepekule Mahallesi’ne 50 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 405 adet olmak üzere, kent genelinde 2 bin 821 adet çadır kurulumu tamamlandı. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 15 bin 6 battaniye, 10 bin 222 yatak, 9 bin 460 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve bin 21 ısıtıcı dağıtımı yapıldı.

Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdi.

TOPLAM 29 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından 10 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL’lik kaynak aktarıldı.

AFETZEDELERE YAPILACAK YARDIMLAR

Yıkılmış veya yıkılacak binalardan eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılıyor. İzmir’deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılıyor. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafa da valilik tarafından yardım yapılacak.

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