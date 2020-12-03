İzmir’de DEAŞ bağlantılı selefi gruplara operasyon: 11 gözaltı /Fotoğraflar

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kış mevsiminin başlaması ile birlikte 2 milyon 435 bin 792 aboneyi, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı. Sayaçların bulunduğu yerin hava cereyanına karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması ve kırık camların yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk, donan sayaç ve su borularına ateş ya da sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.