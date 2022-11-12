İzmir’de ‘Çök- Kapan- Tutun’ deprem anı tatbikatı

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE’de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök- Kapan- Tutun’, İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce’de depreminin yıldönümünde afet ve acil durumlarda hayatını kaybedenleri anmak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara millet olarak hazırlanmak ve afet farkındalığını toplumun her kesimine yaygınlaştırmak amacıyla 81 ilde aynı anda ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök- Kapan- Tutun’, İzmir’de Konak Polis Moral Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tatbikata Vali Yavuz Selim Köşger, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

‘İZMİR TATBİKATA HAZIR’

AFAD Başkanlığı Merkezi’nden yönetilen tatbikat sırasında Ankara ile de canlı bağlantı gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Hafta boyunca gerekli bildirimleri yaptık. Tatbikatla ilgili olarak İzmir’deki vatandaşlarımızın farkındalığı sağlandı. Vatandaşlarımıza tatbikatla ilgili görsel, yazılı ve sosyal medya aracılığıyla gerekli bilgiler ulaştırıldı. İzmir tatbikata hazır2 dedi.

Saatler 18.57’yi gösterdiğinde ise salonda bulunanlar 81 ilde eşzamanlı olarak ‘Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun’ hareketini gerçekleştirdi. İzmir Valiliği himayesinde İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikata Kızılay ve UMKE ile birlikte bünyesinde arama kurtarma ekibi bulunan kamu kurumu, belediye, özel işletme ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplamda 22 ekip ve 200 personel katıldı. (DHA)

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