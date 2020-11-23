İzmir’de çadır kentteki depremzedelere eğitimcilerden destek

Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA) – İZMİR’deki yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılırken aynı zamanda Türk Kızılayı gönüllüsü olan öğretmen Tarık Çiçekçi (39) ve öğretmen adayı Büşra Kabak (21) da çadır kentlerde zor günler geçiren depremzedeler için özveriyle çalışıyor.

Ege Denizi’nde 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, İzmir genelindeki birçok bina yıkılırken, çok sayıda yapı hasar gördü. Depremde 114 kişi hayatını kaybederken, 1035 kişi de yaralandı. Deprem sonrası AFAD, Kızılay, UMKE gibi birçok kurum bölgeye gelerek depremzedeler için seferber oldu. Afetin yaralarını sarmak ve depremzedelerin yanında olmak için birçok kişi ise gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Öğrenciden ev kadınına çeşitli meslek gruplarından birçok kişi, bu zor günlerde birlik beraberlik örneği sergiledi. Depremzedeler için seferber olanlar arasında öğretmenler de dikkati çekti.

’24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ BURUK GEÇECEK’

Bayraklı Osman Faruk Verimer İlkokulu’nda görevli öğretmen evli ve 2 çocuk babası Tarık Çiçekçi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Büşra Kabak, çadır kentlerde kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışıyor. Depremi okulda öğrencileriyle birlikte yaşayan Tarık Çiçekçi, “Okulumuzda deprem nedeniyle herhangi bir durum yaşanmadı. İlçe olarak büyük bir felaket atlattık. Bu durum bizi derinden yıprattı. Şu an deprem nedeniyle evde online eğitim yapıyoruz. Kalan boş zamanlarımda da akşamları Kızılay’a gelip elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. 15 yıllık öğretmenim, okulda öğrencilere okuma yazma ve birçok şeyi öğretiyoruz ama aynı zamanda bir Kızılay gönüllüsü olarak bizim öğretmemiz gereken toplumsal bilinç, yardımlaşma, birliktelik, birlikte hareket etme. Öğrencilerim bile ‘Öğretmenim biz de depremzedelere yardım etmek istiyoruz’ dediler. Aynı şekilde aileleri de depremzedelere yardım için bizlere destek oldular. Bunu öğretmişim, en azından bu konuda gururluyum. Tanıdığım birçok öğretmen arkadaşım ve tanıdığım çocuğunu kaybetti. Maalesef o nedenle bu sene Öğretmenler Günü, benim için buruk geçecek” dedi.

‘İLK GÜNDEN BERİ SAHADAYIZ’

Aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Büşra Kabak, “İzmir’deki depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmaktayız. Burası 4’üncü alanım, ilk günlerde Rıza Bey Apartmanı karışında çalıştık. Daha sonra Aşık Veysel’de çalışmamızı sürdürdük. Sonrasında Sakarya Parkı’na gittik ve şu anda 75 Yıl Parkı’ndayız. Burada, depremzedelere elimizden geldiğince, yüreğimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada çok fazla bağış alıyoruz. Çok duygusal bir şekilde çalışıyoruz. Her gelen bağışta biraz daha duygusallaşıyoruz. 24 Kasım Öğretmen Günü. Açıkçası o nedenle biraz heyecanlıyım 24 Kasım için artık yılın da sonu. 24 Kasım benim için çok özel bir gün çünkü benim en büyük hayalim öğretmen olmak. 24 Kasım’da da deprem bölgesinde çalışmalarımız sürüyor olacak. Bütün öğretmenlerimin ve öğrenci arkadaşlarımın öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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