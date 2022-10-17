İzmir’de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Ertuğrul KOÇAK / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı’da bir depo içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreste 2 ayrı depoya baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda toplam bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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