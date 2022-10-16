İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

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Ertuğrul KOÇAK / İZMİR,(DHA)-İZMİR’in Bornova ilçesinde, husumetli olduğu öğrenilen gençler arasında çıkan kavgada E.A.(18) bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Ergene Mahallesi 460 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre E.A. ile husumetli oldukları öğrenilen E.C. ve B.Ö. sokakta karşılaştı ve tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A. arbede esnasında kolunun altına aldığı bıçak darbesi nedeniyle yere yığıldı. Olay yerinden kaçan şüphelileri gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde durumunun ağır olduğu değerlendirilen E.A., ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan E.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan polisi ekipleri, şüpheli E.C. ve B.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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