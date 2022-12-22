İzmir’de aranması olan 32 şüpheli yakalandı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı ve hava destekli operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik etmek, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen farklı adreslere, eş zamanlı ve helikopter destekli düzenlenen operasyonlara 118 polis ekibi katıldı. Operasyon kapsamında 32 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere polis merkezlerine teslim edildi. (DHA)

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