İzmir’de aranan 23 hükümlü yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA) -İZMİR’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişileri yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı helikopter destekli baskın yapıldı. Kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, basit cinsel saldırı, göçmen kaçakçılığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından çeşitli mahkemelerce ceza almış 23 kişi, yakalandı. 23 hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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