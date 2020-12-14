İzmir’de araç, sele kapıldı; 1 kişi öldü, kayıp 1 kişi aranıyor/ Ek fotoğraf

Ana Sayfa Güncel Haberler İzmir’de araç, sele kapıldı; 1 kişi öldü, kayıp 1 kişi aranıyor/ Ek...
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Sobaya uzun boru döşemek ölümcül hata
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için vatandaşları bilgilendirmek amacıyla soba kurulurken yapılan ölümcül hataları sıraladı. Murat...
‘İntikam eylemi’ hazırlığındaki DEAŞ’lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı
Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen...
Köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kadının el bileği kırıldı
Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde evine dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan kanser hastası Bircan Avşar (52) kaçarken, düşüp bileğini kırdı. Ergani ilçesi Aziziye...
Sivas’tan Suriye’ye 2 TIR yardım malzemesi
Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından hazırlanan 2 TIR'lık yardım malzemesi, Suriye'yedeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. İHH İnsani Yardım...