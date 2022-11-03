İzmir’de, 81 ille eş zamanlı deprem tatbikatı

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesindeki Ayyıldız Hafızlık Kuran Kursu’nda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle 81 il ile eş zamanlı ‘Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ düzenlendi.

AFAD Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ İzmir’de de gerçekleştirildi. Buca Ayyıldız Hafızlık Kuran Kursu’ndaki tatbikata İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Müdürü Kartal Muhcı, müftülük ve AFAD personeli ile kurs öğrencileri katıldı. 81 il ile eşzamanlı başlayan tatbikatta, öğrenciler ve protokol sıralarının arasında deprem pozisyonu aldı. Binada bulunanlar güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra toplanma alanına gitti. Tatbikata, İzmir’deki 30 ilçe müftülüğü ve 18 yatılı Kuran kursundaki toplam 16 bin öğrenci ve 400 personel katılım sağladı. Öte yandan tatbikat sırasında İzmir’den, yaka kamerası ile tatbikat merkezine canlı görüntü aktarıldı. (DHA)

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