İzmir’de 6 bin litre bandrolsüz şarap ele geçirildi

Azat YILDIZ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bandrolsüz şaraplar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 33 şişe olmak üzere toplam 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ve 801 TAPDK bandrolü ele geçirildi. İşletme sorumlusu K.G. de gözaltına alındı.

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