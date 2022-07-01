İzmir’de 59 kaçak göçmen yakalandı

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri sırasında Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen B.B.’yi yakaladı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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