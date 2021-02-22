İzmir’de 53 kaçak göçmen kurtarıldı

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cuma günü saat 15.30 sıralarında Bademli açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 01.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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