İzmir’de 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun yüzde 60'ının bağışıklığının sağlanması için Türkiye nüfusunun yüzde 75-80'inin aşılanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu da nereden bakarsanız bakın 55-60 milyon civarında kişinin aşılanması demek. İki doz olduğuna göre demek ki 110-120 milyon arasında aşı kullanacağız demektir" dedi.