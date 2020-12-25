İzmir’de 430 hektarlık ormanı yaktığı iddia edilen sanık hakim karşısında

İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda 2 Ağustos günü çıkan ve 430 hektar alanın zarar görmesine neden olan yangını çıkardığı iddiasıyla hakkında ‘kasten orman yakma’ suçundan dava açılan E.Y.’nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık E.Y., suçlamaları kabul etmeyerek, ormanı kendisinin yakmadığını söyledi.

Menderes ilçesi Çile Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos günü çıkan yangında,

430 hektar alan zarar gördü. 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edilerek söndürülebilen yangının ardından Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi. Ateşi yaktığı saptanan E.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., tutuklandı. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.Y. hakkında ‘kasten orman yakma’ suçundan İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık E.Y. ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

Duruşmada ifadesi alınan E.Y., ateşi kimin yaktığını bilmediğini öne sürerek, “Belirtilen mevkiye çevreden çok gelen giden olur. Genelde köylülerdir. Bazı kişiler mangal yakarlar. Ateşi kimin yaktığını bilmiyorum. Yangın çıktığı sırada olay yerinde yoktum. Yangın başlayınca olay yerinden uzaklaştığıma dair yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Ben olay yerinden ayrıldıktan 30-45 dakika sonra dava konusu yangın çıkmıştır” dedi.

Sanık avukatı da bölgede bulunan kafenin sahibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesine karar verilerek, ertelendi.

FOTOĞRAFLI