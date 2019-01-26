İzmir’in Menemen ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir’in birçok ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.20’de merkez üssü Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Can ya ada mal kaybının olmadığı depremi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.4 olarak açıkladı. Merkez üssünün Yahselli Köyü olarak bildirildiği depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.

‘İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM ANA ŞOK DEPREMDİR’

Menemen’deki sarsıntının ardından, deprem Uzmanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, “Marmaris’teki depremin sonrasında İzmir’de meydana gelen deprem ana şok depremdir” dedi.

Sözbilir, dün Marmaris’teki depremin sonrasında İzmir’de meydana gelen depremin ana şok deprem olduğunu ifade ederek, “Menemenin yakınında deprem fayı mevcut, bu sebeple Marmaris’teki depremin sonrasında İzmir’de meydana gelen deprem ana şok depremdir. İzmir’deki deprem şu an olağandır” diye konuştu.

DEPREM MENEMEN’DE PANİĞE SEBEP OLDU

İzmir’in Menemen ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İzmir’de paniğe sebep oldu.

Merkez üssü Menemen olan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Menemen merkezi ve mahallelerinde hissedildi. depremi paydan bazı vatandaşlar korkuarak, açık alanlara çıkarken, bazı vatandaşlar de depremin kısa sürmesi sonrası evlerine geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı Menemen merkezine gelerek, bölgede nöbet tuttu.

“HER ŞEYİ BIRAKARAK DIŞARIYA KAÇTIK”

Depremin meydana geldiği sırada iş yerinde olan İsmail Taşdemir daha önce bu şekilde bir deprem hissetmediğini söyleyerek, “Daha önce bu şekilde büyük bir deprem hissetmemiştim. Şu an gözlerim hala korku dolu, çok korktuk. Yani bir sessizlik vardı zaten, deprem olunca direk her şeyi bırakarak dışarıya kaçtık. Can havli ile o adımı yaptık fakat içeriye girdiğimde hala bir sarsıntı vardı, avizeler falan sallanıyordu. Yani şu an hala korku içerisindeyim, evde hanım bekliyor. Bir an önce eve gitmek istiyorum, geceyi dışarda geçirebilirim” dedi.

Öte taraftan nöbetçi eczane olarak görev yapan Deniz Dağaşan da depremin olduğu sırada bir hastayla ilgilendiğini belirterek, “Ben ayaktaydım, ilk başta hissetmedim. Arkadaşım deprem oluyor dedi. Sonra emziklere baktım sallanıyordu. O sırada fark ettim, korktum yani” diye konuştu.