İzmir’de 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Foça ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında şişme bottaki bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye haraket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, dün saat 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler 31 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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