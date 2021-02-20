İzmir’de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY / İZMİR,(DHA) – İZMİR’in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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