İzmir’de 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sabah saat 08.55 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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