İzmir’de 3 katlı binanın giriş katında yangın paniği

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) -İZMİR’in Konak ilçesinde, 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.40 sıralarında Küçükada Mahallesi 3552 sokakta bulunan 3 katlı katlı bir binanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bircan kaybı ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Araştırmada zemin katta tek başına yaşadığı öğrenilen Süleyman D.’nin yangını çıkartmış olabileceği ileri sürüldü.

Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Kemal Öztaslak, evde kardeşinin üvey oğlunun kaldığını belirterek, “Birden bire herkes bağırdı, sesler duyduk. Baktık ev yanıyor, Annemi ve ablamın çocuğunu indirmişler. Evde erkek kardeşimin üvey oğlu kalıyordu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz, çekyatlar yanmış, ya sigara bıraktı ya da bir şey içti. Bilmiyoruz yani, ısınmak için bir şey de yakmış olabilir. Çekti gitti ev yandı.” dedi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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