İzmir’de 29 Ekim coşkusu; fener alayı ve konser düzenlendi, Başkan Soyer zeybek oynadı

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Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu zeybek gösterisi, fener alayı ve konserlerle sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de zeybek oynadı.

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü kapsamındaki etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle başladı. Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de efelere eşlik edip zeybek oynadı.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ

Zeybek gösterisinin ardından fener alayı oluşturuldu. 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan kortej Gündoğdu Meydanı’na, oradan da Kültürpark’a yürüdü. Kordondaki vatandaşların katılımıyla, ellerine Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, meşaleler ile marşlar söyleyerek Cumhuriyetin Kuruluş yıldönümünü coşku ile kutladı. Fener alayının son durağı Kültürpark’taki konser alanı oldu. Gün boyu Cumhuriyet konserlerine ev sahipliği yapan alanda Başkan Soyer, akşam Ümit Besen ve Pamela konserine katıldı. Soyer, sahneden İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. (DHA)

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