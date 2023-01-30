İzmir’de 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ve Karabağlar ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2,8 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içki yapımında kullanılmak üzere, yüzey temizleyicisi görüntüsü verilerek kargolarla etil alkol satıldığı bilgisiyle harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Konak ve Karabağlar ilçelerinde 1 iş yeri, 1 kargo şubesi ve 1 araçta yapılan aramalarda 2,8 ton sahte etil alkol ve 14 taklit etiket ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

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