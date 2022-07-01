İzmir’de 21 parça tarihi eser ele geçirildi

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, polisin iki ayrı eve düzenlediği operasyonda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 21 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisiyle harekete geçti. Buca ve Karabağlar ilçelerindeki 2 ev ile 1 şüphelinin üst aramasında, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait, üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan 3 mermer mimari parça, 2 taş sütun, 11 sikke, 1 yüzük, 2 ok ucu, 1 kurşun obje ve 1 kolye ucu ele geçirildi. Şüpheli 3 kişi hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan tutanak tutulup, adli işlem başlatıldı. (DHA)

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