İzmir’de 2020 kadınlarındı 2021’de kadınların olacak

2020 Yılı iyisiyle kötüsüyle, gündemdeki öyküsüsüyle kadınların yılı oldu.İş aleminde girişimci kadınlar başarıdan başarıya koşarken, kadın kooperatifleri hem köylerini ihya etti, hem de kooperatifciliğin nasıl yapılacağını öğretti.Tarımda kadın eli mahsulün bereketini artırdı.Eğer kentlerin bir cinsiyeti olsaydı İzmir’e ‘’Kadın Şehir’’ unvanı yakışırdı.

Kadın gibi nezih, kibar.

Kadın gibi hassas, duygulu

Kadın gibi başarılı,

Kadın gibi kendinden emin ve iddialı.

Kadın gibi duyarlı , farkındalık sahibi,

Kadın gibi özgürlüğüne düşkün.

Bütün bunlar ve daha birçoğu İzmir’li kadınların gücünü oluşturuyor. Bunun yanında , bütün ülke kadınlarının kaderini paylaşan İzmir kadınları hiç arzu etmediğimiz şiddetten de payını alıyor elbette. Şiddetin tırmanışa geçtiği 2020’de kadının uğradığı şiddetin de sorumlusu maço erkekler.Kendini ifadeden aciz, gücünü başarıyla ortaya koyamayan , maalesef hemcinslerimizin başvurduğu şiddet, vahşetle eşdeğer.

DİREKSİYONA KADINLAR GEÇTİ

Bütün olumsuzluklara rağmen,fırsat verildiğinde, bu fırsatı başarılı bir şekilde değerlendiren kadınlarımız 2020’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle şehir için ulaşımda da direksiyona geçti. ‘’Erkek mesleği, kadın mesleği olmaz. Erkeklerin yaptığı her işi kadınlar da yapabilir’’ diyen , yaşı 40’ın altında 87 kadın İZELMAN’da görev yapıyor.

EVDEN ÇALIŞMA KADINLARIN MAHARETİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Pandemi nedeniyle evden çalışma modelinin yaygınlaşması ev kadınlarının da maharetlerini ortaya çıkardı.Birçok kadın evde yürüttüğü fason çalışmalarla ailelerine katkı sağlamaya başladı. Çiftliklerde ağalar yerini ‘’Hanım Ağa’’lara bırakıyor.

YABANCILARIN İZMİR İLGİSİ

Pandeni öncesinde İzmir’e yabancıları çeken termal turizmi, tedavideki üstün özellikleriyle, pandemi sırasında da ilginin azalmadığını gösteriyor. Aşılamayla da bu ilginin biraz daha artması bekleniyor. Sağlık Bakanı ,’’Gerekirse saat 24.00’e kadar aşılama yapabiliriz. Günde 1.1 milyon kişi aşılanacak’’ diyor.Bu açıdan uzmanlar 2021’de İzmir’in sağlık turizminin merkezi olma şansının çok yüksek olduğu görüşünde. İzmir yakınlarında yeni ortaya çıkan termal kaynaklar da bu ümidi coşkuya dönüştürüyor.

Ayrıca rüzgâr enerjisi konusunda büyük bir potansiyele sahip olan Ege’nin bu enerjiyle ilgili umutları 2021’e de taşıdığı görülüyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Yine pandemi nedeniyle ofislerin evlere taşınması bilgisayar pazarını yüzde 40 büyütürken dijital dönüşüm için de düğmeye basıldı. 2021’de dönüşüm hızlanıp ilgi daha da artacağa benziyor. Genelde gelecek yıl, yaraların sarılacağı tedavi yılı olarak görülse de, gelişmenin anahtarı dijital güç olacak.

Özetle, gelecek yılla ilgili ne kadar ümitsiz olsak da, bu biraz da bugünkü karamsarlığımızdan kaynaklanıyor. Gökyüzü bulutlarla kaplı olsa da, bulutların arkasında güneşin beklediğinden eminiz. 2021’in ümitlerin yeşerdiği, umutların arttığı, kaygıların kaybolduğu bir yıl olur dilerim.Bakın uzaklardan gelen kuşlar gagasında mutlu haberler taşıyor.Bugün, dünden daha mutlu Olun. Olmamanız için hiçbir sebep yokki !

Sizlere İzmir’den,İzmirlilerin o meşhur imbatıyla bir avuç mutluluk gönderiyorum. Size ulaşıncaya kadar hep büyüyecek büyüyecek.Size ulaştığında tüm dünyanız mutluluk olacak.2021’de de, daha sonraki yıllarda da hep mutlu olun, mutlu kalın…