İzmir’de 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)- İZMİR’in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Şubat saat 00.05 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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