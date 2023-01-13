İzmir’de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

- Reklam -

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda, 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova’da bulunan depoda; yakıt olarak kullanılması halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlar nedeniyle de çevreye zararı olan karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen baskında, 150 bin 200 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -