İzmir’de 1200 kişilik AFAD tatbikatı başladı

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, toplam 7 ilin AFAD müdürlüğünden 611’i sahada olmak üzere 1200 personelin katıldığı Bölgesel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı başladı. izmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Her türlü doğal afete her an hazırlıklı olmak hayati öneme sahip” dedi

Bölgesel Düzey 2022 Masabaşı ve Saha Tatbikatı, İzmir’in Bornova ilçesindeki Ümit Mahallesi’nde bulunan AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in de katılımıyla başladı. AFAD’ın İzmir ekiplerinin yanı sıra, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir AFAD il müdürlüklerine bağlı, 611’i sahada görev alan toplam 1200 personelin katıldığı tatbikatta enkazda arama kurtarma, su ve selde arama kurtarma, güvenlik ve asayişin sağlanması, enkazın kaldırılması, haberleşmenin sağlanması, hasar tespitinin yapılması, küçükbaş hayvanların nakli gibi çok sayıda faaliyet icra edildi. 184 aracın katıldığı tatbikat kapsamında, TCDD İzmir Limanı Tatbikat Alanı, Balçova Engelliler Tabiat Parkı ve Bornova Çamkule Mahallesi’nde olmak üzere 4 lokasyonda çeşitli arama kurtarma çalışmaları yapılacak.

‘DEPREME BEN DE ASANSÖR DE YAKALANMIŞTIM’

Tatbikat öncesinde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tatbikatın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Herkese kazasız belasız ve afetsiz günler diliyorum. Afetler bilindiği üzere nerede, ne zaman, hangi büyüklükte ve nasıl meydana geleceği baştan bilinmeyen ve tahmin edilemeyen olaylar. Bu nedenle, insanın çoğu zaman afetlere hazırlıksız yakalandığı ve can ve mal kaybına da neden olduğu malumumuz. İnsanın başına afetler her zaman hazır olduğu zamanlarda gelmeyebiliyor. AFAD müdürü yeni atanmıştı ve evini taşımaya gitmişti. Deprem olduğu gün AFAD müdürü yoktu, işinin başında değildi. Emniyet müdürümüz de ameliyat olmuştu. Ben de asansörde yakalanmıştım. Elazığ, Manisa ve Van depremleriyle son olarak ilimizde gerçekleşen 30 Ekim 2020 depremi ve akabinde gerçekleşen tsunami, deprem gerçeğini bir kez daha bizlere hatırlattı” dedi.

“Afet ve acil durumlarda devletin tüm imkanları zarar gören vatandaşlar için seferber edilerek, tüm müdahale ve iyileştirme çalıştırmaları yürütülmektedir” diyen Vali Köşger, “Bugün icra edilecek bu tatbikatta, İzmir Afet Müdahale Planı’nda alınan eğitimlerin tatbikatla pekiştirilmesi ve her an görev almaya hazır hale getirilmesi, hizmet gruplarının birbirleriyle koordineli şekilde çalışma yapması amaçlanmıştır” diye konuştu. (DHA)

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