İzmir’de 12 bin litre ‘sahte etil alkol’ ele geçirildi; 5 tutuklama

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Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 845 litre sahte etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kozmetik ve dezenfektan ürünlerinin üretildiği fabrikalarda etil alkol satışının yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kozmetik ve dezenfektan fabrikaları adı altında faaliyet göstererek, taklit etiketlerle ambalajlanan etil alkolleri sattığını saptadı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Karşıyaka, Konak, Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde, 8 ikamet 1 araç, 1 depo ve 2 iş yerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 11 bin 845 litre sahte etil alkol, 4 bin 704 boş etil alkol bidonu, 3 bin 243 taklit etiket, 133 içki aroması, 300 koli ve 1 krom kazan ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen T.A., T.K., M.A., O.T.M. ve R.Y. isimli 5 şüpheli tutuklandı. (DHA)

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