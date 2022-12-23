İzmir’de 116 kaçak göçmen kurtarıldı 

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Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karaburun, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 116 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Aralık tarihinde İzmir’in Karaburun, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan ancak Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve lastik botlar ile can sallarıyla denizde mahsur kalan 116 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi. (DHA)

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