İzmir’de, 1 haftada uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) – İZMİR’de, geçen hafta içinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 96 şüpheliden 29’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini aralıklık sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin 8-14 Mart tarihleri arasında yaptığı uygulamalar ve düzenlenen operasyonlarda; 1 kilo 665 gram esrar- skank, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 247gram metamfetamin, 47 ecstasy, 4 bin 498 yeşil reçeteyle satılan ilaç, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 840 lira, 1 tabanca, 2 tüfek ile 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 96 şüpheliden 29’u sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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