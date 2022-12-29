İzmir Valisi Köşger, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı ziyaret etti

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İZMİR, (DHA) – SPOR Toto 1’inci Lig’de 27 Kasım tarihinde oynanan Göztepe-Altay karşılaşmasında, Altaylı taraftarlar tarafından atılan işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın tedavisi sürüyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tedavisine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilen Çakır’ı ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçında yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAFLI)